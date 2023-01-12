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7 минут назад

Известная по "Вечернему Урганту" телеведущая Михеева оправдалась за участие в украинской вечеринке в Куршевеле

Газета.Ruиещё 3

Телеведущая Алла Михеева прокомментировала появление на вечеринке украинской элиты в Куршевеле. Об этом информирует телеканал "360".

Известная по "Вечернему Урганту" телеведущая оправдалась за участие в украинской вечеринке в Куршевеле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам бывшей соведущей Ивана Урганта, она каждый год приезжает отдыхать в Куршевель, так как любит кататься на лыжах. В этот раз она посетила курорт со своей подругой и пиар-специалистом Юлией Прудько. В Куршевеле они катались на лыжах и брали уроки у инструкторов.

В какой-то момент Михеева и Прудько оказались в ресторан Bagatelle, где проходила украинская вечеринка, о которой ранее рассказывала журналистка Ксения Собчак. По словам Михеевой, они никакого отношения к вечеринке не имеют.

"Одна девочка попросила сфотографироваться с ней, потому что у нас розовые костюмы были. И я поэтому не понимаю, в чем вопрос. Я думаю, что ничего не стоит тут обсуждать. Всем добра", - отметила россиянка.

Ранее украинский журналист Михаил Ткач раскритиковал группу состоятельных украинцев, которые веселились на курорте в день, когда российские войска взяли Соледар под свой контроль.

"Сегодня в лентах новостей и в сообщениях повсюду Соледар. Но дальше (журналистка Ксения. — "Газета.Ru") Собчак начинает разгонять молодых людей в Куршевеле, которые с флагом Украины танцуют на столах под (нецензурную песню. — "Газета.Ru") и вынос шампанского Crystal", — рассказал Ткач.

По его словам, этими людьми являются украинка Карина Жосан и ее муж Сергей Ошеровский, которые, как отметил журналист, летом 2022 года были замечены "во всех пафосных местах Монте Карло, Монако и Ниццы".

Шоу-бизнес,Михаил Ткач,Юлия Прудько,Алла Михеева,Иван Ургант,Ксения Собчак,
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