«Чудовищная ложь и подстава»: Кравченко о словах Садальского

"Такая же оскорбительная ложь касается директора "Ленкома" Марка Борисовича Варшавера, которого я уважаю и знаю много лет. Про увольнение Саши Захаровой я не могла рассказать, потому что ее никто не увольнял", - резюмировала Кравченко.