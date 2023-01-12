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29 минут назад

Татьяна Кравченко решила подать в суд на Садальского за клевету

Газета.Ruиещё 5

Актриса Татьяна Кравченко в разговоре с kp.ru заверила, что собирается подать в суд на своего коллегу по сцене Станислава Садальского за его слова об алкоголизме артистки.

«Чудовищная ложь и подстава»: Кравченко о словах Садальского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Никакого срыва не было. Вместо меня ввели другую актрису. Я подаю на Садальского в суд за клевету. То, что он сказал, - чудовищная ложь и подстава", - подчеркнула Кравченко.

Она назвала слова Садальского о себе "подлым и оскорбительным бредом". По словам артистки, то же самое касается и высказываний актера о якобы увольнении Александры Захаровой из театра "Ленком".

"Такая же оскорбительная ложь касается директора "Ленкома" Марка Борисовича Варшавера, которого я уважаю и знаю много лет. Про увольнение Саши Захаровой я не могла рассказать, потому что ее никто не увольнял", - резюмировала Кравченко.

Ранее Садальский заявил, что Татьяна Кравченко "пудрит мозги" зрителям.

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