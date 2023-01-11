Лолита продемонстрировала фигуру в купальнике

Певица Лолита Милявская продемонстрировала свою фигуру в купальнике с глубоким декольте. Видео артистка поделилась в своих социальных сетях.

Фото: Лолита Милявская/Telegram Лолита Милявская/Telegram

По словам певицы, она шикарно выглядит для своих 60 лет. Сейчас артистка отдыхает в теплых странах, однако так и не рассказала поклонникам, какой курорт выбрала для путешествия. Там она провела уже десять дней.

Лолита Милявская/Telegram

Кроме того, артистка отметила, что сейчас готовится к юбилейному концерту. Она добавила, что уже забронировала даты на ноябрь.