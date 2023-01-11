Лолита продемонстрировала фигуру в купальнике

Певица Лолита Милявская продемонстрировала свою фигуру в купальнике с глубоким декольте. Видео артистка поделилась в своих социальных сетях.
По словам певицы, она шикарно выглядит для своих 60 лет. Сейчас артистка отдыхает в теплых странах, однако так и не рассказала поклонникам, какой курорт выбрала для путешествия. Там она провела уже десять дней.
Кроме того, артистка отметила, что сейчас готовится к юбилейному концерту. Она добавила, что уже забронировала даты на ноябрь.
Ранее сообщалось, что отдыхать певица уехала со своим новым возлюбленным. Она рассказала, что им оказался один из ее поклонников, который покорил ее. По словам Лолиты, он подарил ей красивые часы, хотя она не просила его об этом.