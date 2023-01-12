Раскрыта причина смерти супермодели Татьяны Патитц

Причиной смерти немецкой супермодели Татьяны Патитц стал рак молочной железы. Об этом сообщила ее агент Корин Николас в беседе с Insider.

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По ее словам, Патитц скончалась в Калифорнии.

«Причиной смерти стал рак молочной железы», — сказала она.

Николас добавила, что у модели остался сын.