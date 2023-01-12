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8 минут назад

Раскрыта причина смерти супермодели Татьяны Патитц

Lenta.ruиещё 8

Причиной смерти немецкой супермодели Татьяны Патитц стал рак молочной железы. Об этом сообщила ее агент Корин Николас в беседе с Insider.

Раскрыта причина смерти супермодели Татьяны Патитц
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, Патитц скончалась в Калифорнии.

«Причиной смерти стал рак молочной железы», — сказала она.

Николас добавила, что у модели остался сын.

О смерти Патитц стало известно 11 января. Известная манекенщица, которая входила в «большую шестерку» супермоделей наряду с Линдой Евангелистой, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд и Кейт Мосс, скончалась в возрасте 56 лет.

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