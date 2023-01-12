Раскрыта причина смерти супермодели Татьяны Патитц

Причиной смерти немецкой супермодели Татьяны Патитц стал рак молочной железы. Об этом сообщила ее агент Корин Николас в беседе с Insider.
По ее словам, Патитц скончалась в Калифорнии.
«Причиной смерти стал рак молочной железы», — сказала она.
Николас добавила, что у модели остался сын.
О смерти Патитц стало известно 11 января. Известная манекенщица, которая входила в «большую шестерку» супермоделей наряду с Линдой Евангелистой, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд и Кейт Мосс, скончалась в возрасте 56 лет.