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1 час назад

Умерла супермодель Татьяна Патитц

Илья Родин

Легендарная супермодель Татьяна Патитц умерла на 57-м году жизни. Она начинала карьеру вместе с такими иконами стиля, как Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс, пишет портал «СтарХит».

Умерла супермодель Татьяна Патитц
Фото: WIkipediaWIkipedia

Отмечается, что Патитц до последних дней оставалась в превосходной форме, продолжала выходить на подиум и сниматься для ведущих глянцевых журналов.

По данным портала, Татьяна родилась в Гамбурге в семье эстонки и немца. Обозреватели модных журналов отмечали естественную красоту модели, особенно выделяя глаза и овал лица.

«Она была гораздо менее заметной, чем ее сверстники, но более загадочной, более взрослой, более недосягаемой - и в этом была своя привлекательность», - подчеркнула редактор американского Vogue Анна Винтур.

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Уточняется, что ее снимали для журналов такие известные фотографы, как Херб Ритц, Патрик Демаршелье, Петер Линдберг и Энни Лейбовиц.

Причина смерти модели не называется.

Шоу-бизнес,Стелла Теннант,Петер Линдберг,Линда Евангелиста,Энни Лейбовиц,Патрик Демаршелье,Анна Винтур,Синди Кроуфорд,Наоми Кэмпбелл,Кейт Мосс,
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