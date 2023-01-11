Умерла супермодель Татьяна Патитц

Легендарная супермодель Татьяна Патитц умерла на 57-м году жизни. Она начинала карьеру вместе с такими иконами стиля, как Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс, пишет портал «СтарХит».

Фото: WIkipedia WIkipedia

Отмечается, что Патитц до последних дней оставалась в превосходной форме, продолжала выходить на подиум и сниматься для ведущих глянцевых журналов.

По данным портала, Татьяна родилась в Гамбурге в семье эстонки и немца. Обозреватели модных журналов отмечали естественную красоту модели, особенно выделяя глаза и овал лица.

«Она была гораздо менее заметной, чем ее сверстники, но более загадочной, более взрослой, более недосягаемой - и в этом была своя привлекательность», - подчеркнула редактор американского Vogue Анна Винтур.

Уточняется, что ее снимали для журналов такие известные фотографы, как Херб Ритц, Патрик Демаршелье, Петер Линдберг и Энни Лейбовиц.