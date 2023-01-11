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27 минут назад

Волочкова получила шквал критики за фото в стрингах

Елена Прошина

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками очередным фото со своего отпуска на Мальдивах, но вместо комплиментов столкнулась со шквалом критики. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Волочкова получила шквал критики за фото в стрингах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На свежих фото балерина запечатлена в особенно пикантном образе – она позирует в воде, прикрыв руками обнажённую грудь.

При этом из одежды на Волочковой осталось только бикини со стразами.

Впрочем, подписчики таким кадрам оказались не рады – на балерину обрушился ряд критики, а миниатюрный купальник в сети и вовсе подняли на смех.

«Календарь дальнобойщика 96-го года»,

«Даже сценические костюмы певца Валерия Леонтьева не были такими прозрачными, как бикини Анастасии»,

«Интересно, почему Анастасия вечно на пляже? Неужели номер не оплатила?», – написали в комментариях пользователи.

Сама Волочкова заявила, что подписчики просто завидуют.

«Я могу себе позволить провести 18 дней в высокий сезон на Мальдивах, каждый год на дорогих островах. И что? Просто те, кто не могут себе этого позволить, будут злопыхательствовать», – ответила она на критику.

Ранее Волочкова заявила о желании садиться на шпагат, несмотря на полученную травму.

Шоу-бизнес,Валерий Леонтьев,Анастасия Волочкова,
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