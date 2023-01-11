Волочкова получила шквал критики за фото в стрингах

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками очередным фото со своего отпуска на Мальдивах, но вместо комплиментов столкнулась со шквалом критики. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
На свежих фото балерина запечатлена в особенно пикантном образе – она позирует в воде, прикрыв руками обнажённую грудь.
При этом из одежды на Волочковой осталось только бикини со стразами.
Впрочем, подписчики таким кадрам оказались не рады – на балерину обрушился ряд критики, а миниатюрный купальник в сети и вовсе подняли на смех.
«Календарь дальнобойщика 96-го года»,
«Даже сценические костюмы певца Валерия Леонтьева не были такими прозрачными, как бикини Анастасии»,
«Интересно, почему Анастасия вечно на пляже? Неужели номер не оплатила?», – написали в комментариях пользователи.
Сама Волочкова заявила, что подписчики просто завидуют.
«Я могу себе позволить провести 18 дней в высокий сезон на Мальдивах, каждый год на дорогих островах. И что? Просто те, кто не могут себе этого позволить, будут злопыхательствовать», – ответила она на критику.
Ранее Волочкова заявила о желании садиться на шпагат, несмотря на полученную травму.