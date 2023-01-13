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27 минут назад

Джиган обиделся на хейтеров, которые назвали его жирным

Газета.Ruиещё 2

Рэпер Джиган в Instagram назвал "завистливыми мразями" хейтеров, которые раскритиковали его физическую форму из-за лишнего веса.

Джиган ответил назвшим его жирным хейтерам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Лучше быть жирным в отпуске и [пить] пивко, чем быть худым и в офисе [работать]. Все, кто пишет, что я жирный, вы мрази завистливые", - высказался Джиган.

Рэпер Джиган с 2012 года женат на модели Оксане Самойловой. Пара воспитывает трех дочерей и одного сына: 11-летнюю Ариелу, 8-летнюю Лею, 5-летнюю Майю и 2-летнего Давида. В 2020 году супруги едва не развелись, однако передумали и решили сохранить семью.

Ранее Джиган прослезился из-за необходимости устраивать праздник на день святого Валентина.

Шоу-бизнес,День святого валентина,Оксана Самойлова,
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