Джиган ответил назвшим его жирным хейтерам

Рэпер Джиган в Instagram назвал "завистливыми мразями" хейтеров, которые раскритиковали его физическую форму из-за лишнего веса.
"Лучше быть жирным в отпуске и [пить] пивко, чем быть худым и в офисе [работать]. Все, кто пишет, что я жирный, вы мрази завистливые", - высказался Джиган.
Рэпер Джиган с 2012 года женат на модели Оксане Самойловой. Пара воспитывает трех дочерей и одного сына: 11-летнюю Ариелу, 8-летнюю Лею, 5-летнюю Майю и 2-летнего Давида. В 2020 году супруги едва не развелись, однако передумали и решили сохранить семью.
Ранее Джиган прослезился из-за необходимости устраивать праздник на день святого Валентина.