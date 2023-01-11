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37 минут назад

СМИ рассказали о многомиллионном заработке Лепса на очках

Мария Иванова

«Комсомольская правда» утверждает, что «Лепс-оптика» певца Григория Лепса за 2022 год заработала 19 млн рублей. Газета отмечает, что магазин был вовремя закрыт и Лепсу удалось предотвратить крупные убытки.

СМИ: Лепс заработал крупную сумму на продаже солнцезащитных очков
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Оптика Лепса открылась в 2014 году. Солнцезащитные очки для нее производились на итальянской фабрике, в них были линзы высокой точности от мирового бренда и оправа с позолотой, а стоимость некоторых моделей превышала полмиллиона рублей, подчеркивает газета.

«КП» сослалась на бухгалтерскую отчетность за 2022 год, опубликованную в январе, согласно которой выручка компании составила 19 млн рублей, а чистая прибыль - 9,4 млн.

В интервью Wday Лепс рассказывал, что очки для него - «не совсем имидж».

«Очки - это вещь, которая всегда со мной. Не только на сцене, но и в жизни», - подчеркивал он.

Музыкант отметил, что его коллекция насчитывает 300 пар очков.

Лепс отмечал, что его оптика - «не такой большой бизнес», он открыл его в «непростые времена» и старается тратить деньги осторожно.

Шоу-бизнес,Григорий Лепс,
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