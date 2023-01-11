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16 минут назад

«КП»: Лепс заработал 19 млн на солнцезащитных очках

Газета.Ru

Артист Григорий Лепс заработал крупную сумму на продаже солнцезащитных очков. Об этом сообщает kp.ru.

СМИ: Лепс заработал крупную сумму на продаже солнцезащитных очков
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, сумма выручки за 2022 год в компании «Лепс-оптика» выросла до 19 млн рублей с нуля. Чистая прибыль составила 9,4 млн.

В начале декабря музыкант закрыл свой бизнес по продаже очков. Изделия производились на итальянской фабрике. Утверждалось, что магазин не смог продать свои самые дорогие экземпляры, потому что хозяин якобы забирал их себе бесплатно.

Ранее певец Александр Панайотов рассказал, что Лепс подарил ему серьгу с бриллиантом за 1 млн рублей.

Также в декабре сообщалось, что Лепс продает почти за миллион билеты на свой новогодний концерт.

Шоу-бизнес,Александр Панайотов,Григорий Лепс,
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