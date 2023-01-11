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58 минут назад

Инстасамка пообещала Мизулиной, что не будет пропагандировать "разврат" на концертах в России

Газета.Ruиещё 2

Рэперша и блогер Инстасамка в своем Telegram-канале пообещала, что на грядущих концертах в России представит материал без мата и «фирменных выходок».

Инстасамка пообещала Мизулиной не пропагандировать "разврат"
Фото: соцсетисоцсети

«Мы специально для тура в России обновили каталог и мы едем с программой без мата и без старого материала. На сцене вы не увидите никакого старого стиля и моих фирменных выходок. Это в прошлом. Я вас услышала и все поняла уже давно», — написала Инстасамка.

Она подчеркнула, что ей уже 22 года, и она «шарит, что происходит». Инстасамка отметила, что соскучилась по своей аудитории, поэтому призвала «не ждать подставы». Рэперша заверила, что не собирается пропагандировать «разврат, проституцию и наркотики» после призыва главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной ограничить концертную деятельность Инстасамки в российских регионах.

«Мы ни в коем случае не пропагандируем и не собираемся никогда пропагандировать разврат, проституцию, наркотики и так далее. Я замужем и ни о какой проституции речи не может быть», — отметила рэперша.

Инстасамка рассказала о преимуществах жизни в Дубае

Ранее стало известно, что Мизулина потребует от глав регионов принять меры к Инстасамке.

Шоу-бизнес,Екатерина Мизулина,
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