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17 минут назад

Ксения Собчак призналась, что спит в комнате с минусовой температурой

Газета.Ru

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявила, что у нее в спальне минусовая температура.

Собчак призналась, что спит в комнате с минусовой температурой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня в спальне есть несколько правил. Самое главное — температура воздуха минус 17 градусов, чтобы крепко спать и беречь кожу», — написала звезда в личном блоге.

Подписчики в комментариях оценили шутку Собчак.

»Джаред Лето, берегись», — написала журналистка в публикации, сославшись на отсутствие возрастных изменений кожи 51-летнего певца.

Ранее Ксения Собчак высмеяла наряд Тины Канделаки. Телеведущая пошутила, что коллега надела куртку из «Чип и Дейла» и сапоги-гармошки.

Шоу-бизнес,Тина Канделаки,Джаред Лето,Ксения Собчак,
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