Собчак призналась, что спит в комнате с минусовой температурой

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявила, что у нее в спальне минусовая температура.
«У меня в спальне есть несколько правил. Самое главное — температура воздуха минус 17 градусов, чтобы крепко спать и беречь кожу», — написала звезда в личном блоге.
Подписчики в комментариях оценили шутку Собчак.
»Джаред Лето, берегись», — написала журналистка в публикации, сославшись на отсутствие возрастных изменений кожи 51-летнего певца.
Ранее Ксения Собчак высмеяла наряд Тины Канделаки. Телеведущая пошутила, что коллега надела куртку из «Чип и Дейла» и сапоги-гармошки.