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27 минут назад

Бузову подняли на смех в сети за ошибку в названии бренда Gucci на футболке

Lenta.ru

Российскую певицу и ведущую Ольгу Бузову подняли на смех в сети за ошибку в названии на футболке. Соответствующие фото и комментарии приводит Telegram-канал «НеМалахов».

Бузову подняли на смех в сети за футболку Gucci
Фото: 

На размещенном кадре 36-летняя знаменитость запечатлена в данной вещи черного цвета, оформленной надписью Guccy. Вдобавок на ее глаза были нанесены серебристые тени, а волосы собраны в высокий пучок.

При этом на самом снимке прикреплен скриншот одной из поклонниц, которая обратила внимание на неверное название люксового бренда Gucci на изделии.

телеграм-канал "НеМалахов"

«Gucci через "Y" пишется? Просто я дороже "бершки" и "Твое" ничего не носила», — гласил комментарий подписчицы.

В свою очередь, читатели канала отметили, что компания выпустила подобную коллекция одежды в 2017 году. Так, Gucci представила шарф, на котором название бренда было написано через букву Y. Известно, что креативный директор марки Алессандро Микеле специально допустил ошибку в упоминании марки на некоторых вещах коллекции.

В декабре 2022 года Бузова сочла себя законодательницей модного тренда. По ее словам, перчатки стали модным аксессуаром благодаря ей. При этом поп-исполнительница отметила, что многие звездные коллеги начали повторять за ней и стали добавлять данное изделие к своим образам.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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