Стас Барецкий заявил, что Стас Садальский — его родственник

Актер и музыкант Стас Барецкий в беседе с Prozvezd.info рассказал о взаимоотношениях со Стасом Садальским.
«Стас Садальский является моим родственником. Мало кто знает, но меня даже Стасом назвали в его честь. Я могу сказать, что Садальский – специфический человек. Он очень сложный и злой», — поделился Барецкий.
Также шоумен заявил, что в 90-х занял у актера деньги в долг, из-за чего Садальский «угрожал расправой».
Барецкий вступился за Татьяну Кравченко, которую Садальский обвинил в алкоголизме.
«Сам Садальский алкаш еще тот. Я знаю, что у него друг в Саратове живет, так он ему самогон оттуда привозит», — говорит музыкант.