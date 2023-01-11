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1 час назад

Стас Барецкий заявил, что Стас Садальский — его родственник

Газета.Ru

Актер и музыкант Стас Барецкий в беседе с Prozvezd.info рассказал о взаимоотношениях со Стасом Садальским.

Стас Барецкий заявил, что Стас Садальский — его родственник
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Стас Садальский является моим родственником. Мало кто знает, но меня даже Стасом назвали в его честь. Я могу сказать, что Садальский – специфический человек. Он очень сложный и злой», — поделился Барецкий.

Также шоумен заявил, что в 90-х занял у актера деньги в долг, из-за чего Садальский «угрожал расправой».

Барецкий вступился за Татьяну Кравченко, которую Садальский обвинил в алкоголизме.

«Сам Садальский алкаш еще тот. Я знаю, что у него друг в Саратове живет, так он ему самогон оттуда привозит», — говорит музыкант.

Шоу-бизнес,Стас Барецкий,Татьяна Кравченко,
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