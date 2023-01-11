Галкина лишили наград

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев лишил артиста Максима Галкина (физическое лицо, выполняющее функции иноагента) региональных наград. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Кузбасса.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что артиста лишили наград «в связи с совершением проступка, порочащего его как награжденного». В частности, у Галкина лишили ордена Почета Кузбасса и медали «За веру и добро».

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора по внутренней политике Ольгу Турбабу.