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31 минуту назад

Губернатор Кузбасса лишил Галкина наград

Lenta.ru

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев лишил артиста Максима Галкина (физическое лицо, выполняющее функции иноагента) региональных наград. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Кузбасса.

Галкина лишили наград
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что артиста лишили наград «в связи с совершением проступка, порочащего его как награжденного». В частности, у Галкина лишили ордена Почета Кузбасса и медали «За веру и добро».

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора по внутренней политике Ольгу Турбабу.

В январе Максим Галкин произнес часть лозунга украинских националистов на концерте в Дубае. Шоумен ответил на выкрик «слава Украине» от слушателя из зрительного зала фразой «героям слава».

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Шоу-бизнес,Сергей Цивилев,Максим Галкин,
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