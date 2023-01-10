SHAMAN отшутился в ответ на вопрос о разнице в возрасте с женой

Эстрадный исполнитель SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) отшутился на вопрос о 13-летней разнице в возрасте с женой Еленой Мартыновой. Его слова приводит 5-tv.ru.
Журналистка указала ему на то, что среди молодых людей 25-30 наблюдается тенденция на отношения с женщинами старшего возраста.
«Наверное, об этом нужно спросить тех, кому 30 лет. Мне-то не 30, не 31 или 32. Я гораздо старше. Мне под 60. Внутренне. Я думаю, что даже и постарше», — пошутил он.
Возраст он считает «только цифрами в паспорте».
«Я всегда, всю жизнь выстраивал отношения с людьми постарше. Даже мой концертный директор Александр Качан — мы с ним как ниточка с иголочкой. Он начинает шутку, я продолжаю. Он вспоминает какой-то анекдот, а я говорю, что уже знаю его. Он отвечает: «Вот откуда ты все это знаешь?» — вспоминает он.