SHAMAN отшутился в ответ на вопрос о разнице в возрасте с женой

«Я всегда, всю жизнь выстраивал отношения с людьми постарше. Даже мой концертный директор Александр Качан — мы с ним как ниточка с иголочкой. Он начинает шутку, я продолжаю. Он вспоминает какой-то анекдот, а я говорю, что уже знаю его. Он отвечает: «Вот откуда ты все это знаешь?» — вспоминает он.