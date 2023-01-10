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35 минут назад

SHAMAN отшутился в ответ на вопрос о разнице в возрасте с женой

Газета.Ru

Эстрадный исполнитель SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) отшутился на вопрос о 13-летней разнице в возрасте с женой Еленой Мартыновой. Его слова приводит 5-tv.ru.

SHAMAN отшутился в ответ на вопрос о разнице в возрасте с женой
Фото: газета.ругазета.ру

Журналистка указала ему на то, что среди молодых людей 25-30 наблюдается тенденция на отношения с женщинами старшего возраста.

«Наверное, об этом нужно спросить тех, кому 30 лет. Мне-то не 30, не 31 или 32. Я гораздо старше. Мне под 60. Внутренне. Я думаю, что даже и постарше», — пошутил он.

Возраст он считает «только цифрами в паспорте».

«Я всегда, всю жизнь выстраивал отношения с людьми постарше. Даже мой концертный директор Александр Качан — мы с ним как ниточка с иголочкой. Он начинает шутку, я продолжаю. Он вспоминает какой-то анекдот, а я говорю, что уже знаю его. Он отвечает: «Вот откуда ты все это знаешь?» — вспоминает он.

Шоу-бизнес,Александр Качан,Ярослав Дронов,Елена Мартынова,
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