Михалков написал сообщение из больницы

Режиссер Никита Михалков впервые после сообщений о госпитализации вышел на связь с поклонниками в своем Телеграм-канале и рассказал о самочувствии.
Кинематографист поблагодарил всех неравнодушных, кто беспокоится о его здоровье. По его словам, он получил невероятное количество сообщений с добрыми пожеланиями.
«Учитывая количество немыслимой, мало соответствующей действительности информации обо мне в СМИ и соцсетях, достоверные новости о моем здоровье вы сможете узнавать все так же, даст Бог, из первых уст. Я хочу сказать, что пока я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение», - написал Михалков.
Ранее в СМИ появилась информация, что состояние Михалкова ухудшилось. У режиссера возросла площадь поражения легких и обострились хронические проблемы с сердцем. Ему был поставлен диагноз «идиопатическая пневмония». Кроме того, у Михалкова наблюдается мерцательная аритмия, однако его жизни ничто не угрожает.