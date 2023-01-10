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32 минуты назад

«Пока остаюсь в больнице»: Михалков рассказал о своем состоянии

Елена Прошина

Режиссер Никита Михалков впервые после сообщений о госпитализации вышел на связь с поклонниками в своем Телеграм-канале и рассказал о самочувствии.

Михалков написал сообщение из больницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кинематографист поблагодарил всех неравнодушных, кто беспокоится о его здоровье. По его словам, он получил невероятное количество сообщений с добрыми пожеланиями.

«Учитывая количество немыслимой, мало соответствующей действительности информации обо мне в СМИ и соцсетях, достоверные новости о моем здоровье вы сможете узнавать все так же, даст Бог, из первых уст. Я хочу сказать, что пока я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение», - написал Михалков.

В больнице заявили, что Михалков остается в реанимации

Ранее в СМИ появилась информация, что состояние Михалкова ухудшилось. У режиссера возросла площадь поражения легких и обострились хронические проблемы с сердцем. Ему был поставлен диагноз «идиопатическая пневмония». Кроме того, у Михалкова наблюдается мерцательная аритмия, однако его жизни ничто не угрожает.

Шоу-бизнес,Никита Михалков,
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