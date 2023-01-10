Михалков написал сообщение из больницы

«Учитывая количество немыслимой, мало соответствующей действительности информации обо мне в СМИ и соцсетях, достоверные новости о моем здоровье вы сможете узнавать все так же, даст Бог, из первых уст. Я хочу сказать, что пока я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение», - написал Михалков.