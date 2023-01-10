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1 час назад

Киркоров объяснил свою пластику тем, что не хочет "вызывать тошно-рвотный рефлекс"

Газета.Ru

Певец Филипп Киркоров объяснил в беседе с mk.ru, почему сделал пластическую операцию.

Киркоров объяснил свое желание делать пластические операции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Киркоров заявил, что сделал пластику, чтобы "не вызывать тошно-рвотный рефлекс у зрителей".

"Люди, глядя на нас, сами молодеют!" - рассказал артист.

Он также признался, что старается следить за своей внешностью и выглядеть "безупречно". Помимо операций и косметических процедур, музыкант также занимается фитнесом, следит за модой и своим питанием.

Киркоров добавил, что остался доволен пластической операцией. По словам звезды, восстановление проходит нормально.

"На мне все заживает как на собаке. Я же апрельский. Люди, рожденные в апреле, очень быстро восстанавливаются. Но для этого нужна сила воли, конечно", - объяснил певец.

Ранее журналистка Алена Жигалова показала Киркорова после пластики.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
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