Киркоров объяснил свое желание делать пластические операции

Певец Филипп Киркоров объяснил в беседе с mk.ru, почему сделал пластическую операцию.
Киркоров заявил, что сделал пластику, чтобы "не вызывать тошно-рвотный рефлекс у зрителей".
"Люди, глядя на нас, сами молодеют!" - рассказал артист.
Он также признался, что старается следить за своей внешностью и выглядеть "безупречно". Помимо операций и косметических процедур, музыкант также занимается фитнесом, следит за модой и своим питанием.
Киркоров добавил, что остался доволен пластической операцией. По словам звезды, восстановление проходит нормально.
"На мне все заживает как на собаке. Я же апрельский. Люди, рожденные в апреле, очень быстро восстанавливаются. Но для этого нужна сила воли, конечно", - объяснил певец.
Ранее журналистка Алена Жигалова показала Киркорова после пластики.