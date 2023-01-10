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1 час назад

Дана Борисова пригрозила бывшему мужу уголовным наказанием за отказ платить алименты

Слово и Дело

Ведущая Дана Борисова намерена вновь обратиться к законодательной системе страны из-за отказа бывшего мужа Максима Аксенова платить установленную судом сумму алиментов. Она пригрозила экс-возлюбленному уголовным наказанием.

Дана Борисова пригрозила экс-супругу уголовным наказанием
Фото: Global Look Press | Anatoly LomokhovGlobal Look Press | Anatoly Lomokhov

По словам Борисовой, Аксенов должен был платить 60 тысяч рублей ежемесячно на содержание дочери Полины. За несколько часов до Нового года бизнесмен перевел алименты, но, как отметила звезда, в четыре раза меньше положенной суммы. После этого экс-муж «пропал», заблокировав Борисову.

Теперь знаменитость планирует подать иск на компенсацию судебной задолженности. Борисова ждет, когда сумма долга превысит 100 тысяч рублей, чтобы последовала уголовная ответственность.

«Если он такой принципиальный товарищ — пусть собирается тогда на зону, а мама ему передачки носит. Заплатит он по любому, у меня нервы стальные», — поделилась Борисова в беседе с порталом «Звездач».

Телезвезда воспитывает дочь Полину. Наследница родилась у Борисовой в 2007 году.

Шоу-бизнес,Максим Аксенов,Дана Борисова,
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