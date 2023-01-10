Дана Борисова пригрозила экс-супругу уголовным наказанием

По словам Борисовой, Аксенов должен был платить 60 тысяч рублей ежемесячно на содержание дочери Полины. За несколько часов до Нового года бизнесмен перевел алименты, но, как отметила звезда, в четыре раза меньше положенной суммы. После этого экс-муж «пропал», заблокировав Борисову.