Меладзе грозит проверка из-за нацистского лозунга в поддержку Украины

Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить высказывание артиста Валерия Меладзе, на одном из своих выступлений сказавшего украинский лозунг «Героям Слава». Об этом Луговой сообщил в своем telegram-канале.

«Я обратился к Генеральному прокурору с просьбой проверить и дать правомерную оценку действиям и высказываниям Валерия Меладзе», — написал Луговой в своем telegram-канале.

По мнению депутата Госдумы, реакция государства на подобные слова знаменитостей задает общий курс на укрепление гражданской идентичности России. К посту Луговой прикрепил копию своего обращения к Краснову.