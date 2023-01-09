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1 час назад

Дана Борисова пригрозила бывшему мужу новым судом из-за невыплаты алиментов

Газета.Ru

Телеведущая Дана Борисова в разговоре с Telegram-каналом «Звездач» заявила, что планирует вновь подать в суд на своего бывшего мужа, предпринимателя Максима Аксенова.

Дана Борисова пригрозила бывшему мужу новым судом из-за невыплаты алиментов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Он не заплатил положенные 60 тысяч рублей алиментов. 31 декабря в восемь часов вечера скинул 15 тысяч, на свое усмотрение, и заблокировал. Ни доброго слова, ни Польке подарка. Мы иск подаем на компенсацию судебной задолженности», — пожаловалась Борисова.

Она уточнила, что к концу января задолженность Аксенова перед бывшей супругой будет составлять уже 90 тысяч рублей. При этом Борисова напомнила, что при долге от 100 тысяч рублей начинается уголовная ответственность. Телеведущая заверила, что заставит бывшего мужа заплатить, так как у нее «стальные нервы».

В ноябре суд постановил, что Максим Аксенов обязан ежемесячно выплачивать 60 тыс. руб. на содержание дочери Полины. Ранее мужчина выплачивал 15 тыс. руб.

Шоу-бизнес,Максим Аксенов,Дана Борисова,
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