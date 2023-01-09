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41 минуту назад

Тарзан стихами ответил Зеленскому на санкции

Никита Бородкин

Артист Сергей Глушко, более известный как Тарзан, в стихах ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на включение себя в санкционный список Украины. Об этом сообщает «Слово и Дело».

«Уж скоро мракобесию конец придет. Тебя задушит твой же, тобою уничтоженный народ», — написал Тарзан в социальных сетях

Глушко не стал скрывать, что удивился попаданию в санкционный список, поскольку не видит для этого объективных причин. Вместе с тем запрет на посещение Украины или ведение бизнеса на ее территории его не пугает.

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Напомним, что января президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против 119 человек, большинство из которых являются деятелями культуры. Ограничения предусматривают запрет на посещение страны, а также блокировку как личных активов, так и тех, которыми российские граждане могли бы воспользоваться через третьих лиц.

Отметим, что в санкционном списке оказалась и супруга Тарзана Наташа Королева, которая является уроженкой Киева.

Шоу-бизнес,Видео,Сергей Глушко,Владимир Зеленский,Наташа Королева,
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