Тарзан стихами ответил Зеленскому на санкции

Артист Сергей Глушко, более известный как Тарзан, в стихах ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на включение себя в санкционный список Украины. Об этом сообщает «Слово и Дело».

«Уж скоро мракобесию конец придет. Тебя задушит твой же, тобою уничтоженный народ», — написал Тарзан в социальных сетях

Глушко не стал скрывать, что удивился попаданию в санкционный список, поскольку не видит для этого объективных причин. Вместе с тем запрет на посещение Украины или ведение бизнеса на ее территории его не пугает.

Напомним, что января президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против 119 человек, большинство из которых являются деятелями культуры. Ограничения предусматривают запрет на посещение страны, а также блокировку как личных активов, так и тех, которыми российские граждане могли бы воспользоваться через третьих лиц.