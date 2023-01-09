Звезда "Триггера" Ангелина Стречина отравилась угарным газом

«Уже я лежу в зале, а Илья в панике спрашивает меня, слышу ли я его. Самое страшное, что я ничего не успела понять и заметить. Спасибо, что Илья успел все понять и спасти нас», — написала Стречина. В ту же ночь приехала аварийная служба и скорая помощь.