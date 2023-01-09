Звезда "Триггера" Ангелина Стречина отравилась угарным газом

Актриса Ангелина Стречина сообщила в Telegram-канале об отравлении угарным газом.
По словам Стречиной, инцидент произошел 6 января. Девушка была в ванной и в какой-то момент пошла холодная вода из газовой колонки. Она попросила жениха Илью Малакова проверить, что не так.
После этого у актрисы начало двоиться перед глазами, и та потеряла сознание.
«Уже я лежу в зале, а Илья в панике спрашивает меня, слышу ли я его. Самое страшное, что я ничего не успела понять и заметить. Спасибо, что Илья успел все понять и спасти нас», — написала Стречина. В ту же ночь приехала аварийная служба и скорая помощь.
На данный момент артистка в порядке. Она попросила поклонников быть внимательней в подобных ситуациях.