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44 минуты назад

Звезда "Триггера" Ангелина Стречина отравилась угарным газом

Газета.Ru

Актриса Ангелина Стречина сообщила в Telegram-канале об отравлении угарным газом.

Звезда "Триггера" Ангелина Стречина отравилась угарным газом
Фото: СоцсетиСоцсети

По словам Стречиной, инцидент произошел 6 января. Девушка была в ванной и в какой-то момент пошла холодная вода из газовой колонки. Она попросила жениха Илью Малакова проверить, что не так.

После этого у актрисы начало двоиться перед глазами, и та потеряла сознание.

«Уже я лежу в зале, а Илья в панике спрашивает меня, слышу ли я его. Самое страшное, что я ничего не успела понять и заметить. Спасибо, что Илья успел все понять и спасти нас», — написала Стречина. В ту же ночь приехала аварийная служба и скорая помощь.

На данный момент артистка в порядке. Она попросила поклонников быть внимательней в подобных ситуациях.

Шоу-бизнес,Илья Малаков,
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