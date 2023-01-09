Жительница Казахстана решила подать в суд на Павла Волю

Жительница Казахстана Балауса Толеген, фото которой Павел Воля использовал в своем выступлении, назвав «долбанько», готовит иск к комику. Как сообщает StarHit, изначально девушка не хотела судиться с юмористом, однако после разговора с юристами и реакции общественности изменила свое решение.

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25-летняя Толеген отметила, что проконсультировалась с адвокатами перед Новым годом и сейчас готовит документы. Изначально было много вопросов касательно того, действительно ли Воля нарушил ее права, поскольку использованный снимок находился в открытом доступе.

«В итоге оказалось, что подать в суд можно. С юристом я уже созвонилась и встретилась. Пока не могу об этом много распространяться, но в целом, да, процесс запущен», — рассказала девушка.

Вместе с тем оскорбленная пока не решила, что именно хочет потребовать от Павла Воли — просто извинений, или же денежную компенсацию. Толеген также отметила, что действительно «хайпует» на ситуации и не видит в этом ничего плохого, поскольку только так можно донести до общественности, что подобное поведение юмориста ненормально.