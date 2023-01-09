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59 минут назад

Киркоров рассказал о проблемах с открытием торгового центра из-за санкций

Газета.Ru

Певец Филипп Киркоров рассказал в беседе с Prozvezd о проблемах с открытием собственного торгового центра.

Киркоров рассказал о проблемах с открытием торгового центра из-за санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Киркоров отметил, что вынужден задержать реализацию проекта. Из-за санкций у него возникли проблемы с открытием заведения. По словам музыканта, также есть сложности с поставкой оборудования. Артист планирует открыть центр летом 2023 года, но не уверен, что успеет к обозначенному сроку.

Киркоров собирается открыть развлекательно-торговый центр в деревне Новосаратовка под Санкт-Петербургом. Он уточнил, что власти Ленинградской области относятся с пониманием к возникшим проблемам.

«Все понимают, что это не наша вина! В этом вопросе мы ничего поделать не можем», — заключил певец.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
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