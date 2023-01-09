Киркоров рассказал о проблемах с открытием торгового центра из-за санкций

Певец Филипп Киркоров рассказал в беседе с Prozvezd о проблемах с открытием собственного торгового центра.
Киркоров отметил, что вынужден задержать реализацию проекта. Из-за санкций у него возникли проблемы с открытием заведения. По словам музыканта, также есть сложности с поставкой оборудования. Артист планирует открыть центр летом 2023 года, но не уверен, что успеет к обозначенному сроку.
Киркоров собирается открыть развлекательно-торговый центр в деревне Новосаратовка под Санкт-Петербургом. Он уточнил, что власти Ленинградской области относятся с пониманием к возникшим проблемам.
«Все понимают, что это не наша вина! В этом вопросе мы ничего поделать не можем», — заключил певец.