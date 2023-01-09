Киркоров рассказал о проблемах с открытием торгового центра из-за санкций

Певец Филипп Киркоров рассказал в беседе с Prozvezd о проблемах с открытием собственного торгового центра.

Киркоров отметил, что вынужден задержать реализацию проекта. Из-за санкций у него возникли проблемы с открытием заведения. По словам музыканта, также есть сложности с поставкой оборудования. Артист планирует открыть центр летом 2023 года, но не уверен, что успеет к обозначенному сроку.