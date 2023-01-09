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46 минут назад

Стас Барецкий заявил, что готов объединиться с Орбакайте в борьбе за наследство Моисеева

Газета.Ru

Шоумен Стас Барецкий в беседе с «Пятым каналом» заявил, что готов объединиться с Кристиной Орбакайте в борьбе за наследство певца Бориса Моисеева.

Стас Барецкий готов объединиться с Орбакайте в борьбе за наследство Моисеева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Барецкого, ему жаль, что наследство артиста может перейти его арт-директору Сергею Гороху. Он отметил, что его адвокат общается с представителями Орбакайте для дальнейшего сотрудничества. Шоумен заявил, что в этом деле еще не поставлена «окончательная точка».

«Гороха рано поздравлять с обретением халявного жилья, борьба продолжается», — заключил Барецкий.

Он объяснил, что после праздников продолжит судиться с Горохом.

Шоу-бизнес,Сергей Горох,Стас Барецкий,Борис Моисеев,Кристина Орбакайте,
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