Стас Барецкий готов объединиться с Орбакайте в борьбе за наследство Моисеева

Шоумен Стас Барецкий в беседе с «Пятым каналом» заявил, что готов объединиться с Кристиной Орбакайте в борьбе за наследство певца Бориса Моисеева .

По словам Барецкого, ему жаль, что наследство артиста может перейти его арт-директору Сергею Гороху. Он отметил, что его адвокат общается с представителями Орбакайте для дальнейшего сотрудничества. Шоумен заявил, что в этом деле еще не поставлена «окончательная точка».