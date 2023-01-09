Долина призвала "поправить зрение" критикующих ее внешность

Певица Лариса Долина в своем Telegram-канале отреагировала на критику ее танца с внучкой.
Артистка заявила, что не считает себя старухой и выглядит довольно молодо.
"Вы где старуху видели, а? Глаза откройте или сходите к врачу, чтобы зрение поправить! Я выгляжу и чувствую себя максимум на 35-40!" - написала Долина в личном блоге.
Также исполнительница высмеяла слова хейтеров о том, что ей пора на пенсию. Она заявила, что еще "намозолит глаза" недоброжелателям.
Лариса Долина столкнулась с негативной реакцией в сети после того, как выложила в соцсетях видеоролик, на котором танцует с внучкой на пляже. Подписчики осудили звезду за откровенные кадры.