В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
19 минут назад

Кристина Орбакайте не получила наследство Бориса Моисеева

Слово и Делоиещё 1

Певец Борис Моисеев в свое время завещал квартиру в Юрмале вокалистке Кристине Орбакайте. Промоутер Сергей Лавров объяснил, почему артистка не смогла вступить в права наследования после смерти Моисеева.

Стало известно, почему Орбакайте не получила наследство Бориса Моисеева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лавров сообщил, что все имущество Моисеева было оформлено на его концертного директора Сергея Гороха. По его словам, мужчина еще не решил, как распорядится имуществом.

Промоутер в разговоре с kp.ru указал, что для вступления в наследство ему нужно заплатить крупную сумму денег на налоги. Кроме этого, ему необходимо погасить долги за коммунальные услуги.

Напомним, исполнитель хита «Голубая луна» скончался в сентябре 2022 года. В последние годы жизни он не появлялся на сцене и публике.

Шоу-бизнес,Сергей Горох,Борис Моисеев,Кристина Орбакайте,Сергей Лавров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители