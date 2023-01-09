Стало известно, почему Орбакайте не получила наследство Бориса Моисеева

Певец Борис Моисеев в свое время завещал квартиру в Юрмале вокалистке Кристине Орбакайте. Промоутер Сергей Лавров объяснил, почему артистка не смогла вступить в права наследования после смерти Моисеева.

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Лавров сообщил, что все имущество Моисеева было оформлено на его концертного директора Сергея Гороха. По его словам, мужчина еще не решил, как распорядится имуществом.

Промоутер в разговоре с kp.ru указал, что для вступления в наследство ему нужно заплатить крупную сумму денег на налоги. Кроме этого, ему необходимо погасить долги за коммунальные услуги.