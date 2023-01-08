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22 часа назад

«Чёртов святоша!» Актёр Джейми Фокс раскритиковал Дану Уайта за драку с женой

Чемпионат.comиещё 1

Известный голливудский актёр Джейми Фокс, известный по фильмам «Рэй» и «Джанго освобождённый», прокомментировал публичную драку президента UFC Даны Уайта со своей женой, произошедшую в ночном клубе в начале января.

«Чёртов святоша!» Актёр Джейми Фокс раскритиковал Дану Уайта за драку с женой
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Так, Фокс прокомментировал пост известного комика Деррила Лина Хьюли, обвинившего медиа в двойных стандартах из-за недостаточного освещения инцидента по причине того, что Уайт не является афроамериканцем.

Хьюли. «Если бы это был чёрный, то освещение было бы непрекращающимся. Вся жизнь Даны Уайта погрязла в брутальном физическом насилии, он сделал на нём состояние. Где непристойные заголовки? Где давление? Ах, да, он же извинился. Привилегия белых вновь побеждает».

Фокс. «Чёртов святоша!»

7 косяков великого и ужасного Даны Уайта

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