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15 минут назад

Певец Валерий Леонтьев распродает недвижимость в США

Илья Родин

Певец Валерий Леонтьев постепенно распродает недвижимость в США. Ранее в его активах были два дома и квартира, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на реестр недвижимости Майами.

Певец Валерий Леонтьев распродает недвижимость в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в настоящее время у него осталась только двухэтажная вилла.

По данным газеты, Леонтьев в последние месяцы практически не покидает ее. Это обусловлено накопившимися проблемами со здоровьем.

В частности, в марте прошлого года ему сделали операцию на глаза, затем врачи прооперировали ему ноги.

Уточняется, что вилла певца ранее стоила $3,3 млн, сейчас ее рыночная стоимость выросла до $4,9 млн. Соответственно, выросли и налоги. В конце 2023 года артисту придется выплатить порядка $100 тыс.

Шоу-бизнес,Валерий Леонтьев,
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