Певец Валерий Леонтьев распродает недвижимость в США

Певец Валерий Леонтьев постепенно распродает недвижимость в США. Ранее в его активах были два дома и квартира, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на реестр недвижимости Майами.

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Отмечается, что в настоящее время у него осталась только двухэтажная вилла.

По данным газеты, Леонтьев в последние месяцы практически не покидает ее. Это обусловлено накопившимися проблемами со здоровьем.

В частности, в марте прошлого года ему сделали операцию на глаза, затем врачи прооперировали ему ноги.