В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
14 минут назад

Лидера Little Big раскритиковали за езду на скейтборде в виде креста

Елена Прошина

Основатель и лидер группы Little Big Илья Прусикин, уехавший из России в США, прокатился на скейтборде в виде креста в Рождество. Соответствующее видео он опубликовал у себя в социальных сетях. Поклонники певца раскритиковали его за такой поступок.

Лидера Little Big раскритиковали за езду на скейтборде в виде креста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На видео Прусикин предстал в черной футболке, брюках и кедах на фоне пальм. Певец находился в скейтпарке, но катался он не на традиционной доске, а на двух соединенных перпендикулярно палках с прикрепленными к ним роликами. В итоге получилось, что Прусикин катался на кресте.

Данный поступок возмутил поклонников лидера Little Big.

«Зачем в Рождество выкладывать такой ролик?»,

«Я не религиозный фанатик, но всему есть предел. Этот ролик — за гранью»,

«Так жалко на ребят смотреть. В Америке вы стали пылью, ничем»,

«Вы в своем уме? Как мне раньше нравилась ваша группа, творчество, но всему есть предел. Позорище»,

«Просто надо уважать других, вот и все. Никто не заставляет никого верить в бога, но людям, которые верят, увидеть такое в Рождество неприятно», - написали они в комментариях под видео.

Шоу-бизнес,Илья Прусикин,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители