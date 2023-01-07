Лидера Little Big раскритиковали за езду на скейтборде в виде креста

«Зачем в Рождество выкладывать такой ролик?»,



«Я не религиозный фанатик, но всему есть предел. Этот ролик — за гранью»,



«Так жалко на ребят смотреть. В Америке вы стали пылью, ничем»,



«Вы в своем уме? Как мне раньше нравилась ваша группа, творчество, но всему есть предел. Позорище»,



«Просто надо уважать других, вот и все. Никто не заставляет никого верить в бога, но людям, которые верят, увидеть такое в Рождество неприятно», - написали они в комментариях под видео.