Лидера Little Big раскритиковали за езду на скейтборде в виде креста

Основатель и лидер группы Little Big Илья Прусикин, уехавший из России в США, прокатился на скейтборде в виде креста в Рождество. Соответствующее видео он опубликовал у себя в социальных сетях. Поклонники певца раскритиковали его за такой поступок.
На видео Прусикин предстал в черной футболке, брюках и кедах на фоне пальм. Певец находился в скейтпарке, но катался он не на традиционной доске, а на двух соединенных перпендикулярно палках с прикрепленными к ним роликами. В итоге получилось, что Прусикин катался на кресте.
Данный поступок возмутил поклонников лидера Little Big.
«Зачем в Рождество выкладывать такой ролик?»,
«Я не религиозный фанатик, но всему есть предел. Этот ролик — за гранью»,
«Так жалко на ребят смотреть. В Америке вы стали пылью, ничем»,
«Вы в своем уме? Как мне раньше нравилась ваша группа, творчество, но всему есть предел. Позорище»,
«Просто надо уважать других, вот и все. Никто не заставляет никого верить в бога, но людям, которые верят, увидеть такое в Рождество неприятно», - написали они в комментариях под видео.