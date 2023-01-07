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12 минут назад

Асмус заподозрили в отдыхе в Дубае с бывшим мужем и любовником

Елена Прошина

Поклонники Кристины Асмус и Гарика Харламова заподозрили, что разведенная пара вместе отдыхает в Дубае. Более того актрису на отдыхе сопровождает ее любовник — актер Роман Евдокимов. Такая теория у фанатов появилась из-за постов звезд, посвященных дню рождения их общей дочери Анастасии, в социальных сетях.

Асмус заподозрили в отдыхе в Дубае с бывшим мужем и любовником
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Асмус сообщила, что уехала вместе с дочерью в Дубай 4 января. При этом, судя по ее словам, они прибыли туда до Нового года и отмечали праздник там. То, что Асмус отдыхает не только с дочерью, а и с любовником фанаты поняли по фотографии в социальной сети актера. На ней он предстал сидящим на полу и держащим в руках игрушку ленивца. Асмус же на ней заметили в отражении окна, именно она и сделала снимок.

В четверг, 5 января, дочь актрисы и комика отпраздновала свое девятилетие. В связи с этим Асмус и Харламов написали соответствующие посты. И если с поздравлением актрисы все понятно, то слова комика натолкнули поклонников на определенные мысли.

«С днем рождения Настюха! С девятилетием, моя любовь! Будь здорова, счастлива, умна и позитивна! Твой отец, Игорь. Хотя нет, как будто какой-то батюшка подписал. Твой батя, Гарик! Блин, зачем подписывать вообще, ты же знаешь, кто я такой. Да и вообще я сейчас все лично скажу. Все. Пошел поздравлять», — написал Харламов.

Так и появилась теория о том, что комик, как и его экс-супруга и дочь находится сейчас в Дубае и более того на праздновании дня рождения Анастасии.

«Гарик значит тоже в Дубае, это здорово!», «Получается Гарик тоже в Дубае, круто», «Вы вместе в Дубае? Класс. Для дочки это самое главное», - написали в комментариях к посту фанаты.

Шоу-бизнес,Роман Евдокимов,Гарик Харламов,Кристина Асмус,
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