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55 минут назад

Актер Максим Дрозд объяснил побои на лице

News.ru

Актер Максим Дрозд на своей странице в социальной сети объяснил побои на лице. Он сказал, что ссадины и синяки появились после драки с сыном в спортивном зале. По его словам, они просто решили выйти друг против друга в спарринге. До этого источник СМИ рассказывал, что Дрозд попал в больницу с повреждениями ноги и головы. По имеющимся данным, его отправили на дополнительное обследование. Сам артист уверяет, что не был избит, но не все подписчики ему поверили.

Актер Максим Дрозд объяснил побои на лице
Фото: News.ruNews.ru

Не самая удачная тренировка, решили с сыном сходить в зал поспарринговаться. Молодежь растет, крепчает, а наше дело — не пропускать! — написал под фотографией, на который запечатлены побои, артист.

Один из подписчиков, не поверивший в версию Дрозда, иронично предположил, что спарринг видимо проходил с «битами и арматурами».

Ранее шоумена Стаса Барецкого избили у одного из клубов в Санкт-Петербурге на Московском проспекте. Злоумышленник напал на мужчину, похитил у него мобильный телефон и 120 тысяч рублей, после чего скрылся. У артиста диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Позднее сам Барецкий предположил в разговоре с NEWS.ru, что к инциденту могут быть причастны «люди певца Данко», с которым у него незадолго до этого случилась потасовка в том же караоке-баре. По данным СМИ, между певцом и шоуменом в тот же вечер произошла ссора, переросшая в драку.

Шоу-бизнес,Максим Дрозд,
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