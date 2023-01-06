Актер Максим Дрозд объяснил побои на лице

Актер Максим Дрозд на своей странице в социальной сети объяснил побои на лице. Он сказал, что ссадины и синяки появились после драки с сыном в спортивном зале. По его словам, они просто решили выйти друг против друга в спарринге. До этого источник СМИ рассказывал, что Дрозд попал в больницу с повреждениями ноги и головы. По имеющимся данным, его отправили на дополнительное обследование. Сам артист уверяет, что не был избит, но не все подписчики ему поверили.

Не самая удачная тренировка, решили с сыном сходить в зал поспарринговаться. Молодежь растет, крепчает, а наше дело — не пропускать! — написал под фотографией, на который запечатлены побои, артист.

Один из подписчиков, не поверивший в версию Дрозда, иронично предположил, что спарринг видимо проходил с «битами и арматурами».

Ранее шоумена Стаса Барецкого избили у одного из клубов в Санкт-Петербурге на Московском проспекте. Злоумышленник напал на мужчину, похитил у него мобильный телефон и 120 тысяч рублей, после чего скрылся. У артиста диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.