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7 минут назад

Телеведущий Михаил Ширвиндт стал жертвой мошенников

Илья Родин

Популярный телеведущий Михаил Ширвиндт стал жертвой телефонных мошенников. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Телеведущий Михаил Ширвиндт стал жертвой мошенников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что накануне ему пришло сообщение с неизвестного номера. Мошенник представился другом писателя и попросил выручить. Он рассказал, что попал в тяжелую ситуацию и ему срочно необходимы 140 тыс. рублей.

Телеведущий без лишних раздумий перевел необходимую сумму. Через некоторое время Ширвиндт все же заподозрил, что мог стать жертвой мошенников. Он связался с другом и выяснил, что тот ему не писал никаких сообщений и не нуждается в денежной помощи.

В настоящее время полиция проводит проверку.

Шоу-бизнес,Михаил Ширвиндт,
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