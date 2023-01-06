Телеведущий Михаил Ширвиндт стал жертвой мошенников

Отмечается, что накануне ему пришло сообщение с неизвестного номера. Мошенник представился другом писателя и попросил выручить. Он рассказал, что попал в тяжелую ситуацию и ему срочно необходимы 140 тыс. рублей.

Телеведущий без лишних раздумий перевел необходимую сумму. Через некоторое время Ширвиндт все же заподозрил, что мог стать жертвой мошенников. Он связался с другом и выяснил, что тот ему не писал никаких сообщений и не нуждается в денежной помощи.