ДиКаприо устроил в Майами вечеринку с супермоделями

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо устроил для друзей и подруг вечеринку в клубе Papi Steak в Майами. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что на вечеринку были приглашены актер Джейми Фокс, его бывшая возлюбленная Скотта Дисика, «Мисс Хорватия» Ивана Кнолл.

На вечеринке также присутствовал главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул.

По данным газеты, большую часть вечера известный актер провел, флиртуя с 27-летними моделями Ребеккой Дональдсон и Лилией Уэдделл.