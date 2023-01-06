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47 минут назад

ДиКаприо устроил в Майами вечеринку с супермоделями

Илья Родин

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо устроил для друзей и подруг вечеринку в клубе Papi Steak в Майами. Об этом пишет Daily Mail.

ДиКаприо устроил в Майами вечеринку с супермоделями
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что на вечеринку были приглашены актер Джейми Фокс, его бывшая возлюбленная Скотта Дисика, «Мисс Хорватия» Ивана Кнолл.

На вечеринке также присутствовал главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул.

По данным газеты, большую часть вечера известный актер провел, флиртуя с 27-летними моделями Ребеккой Дональдсон и Лилией Уэдделл.

Костюм Лилии состоял из узкой джинсовой юбки, белой футболки и черного блейзера. На Ребекке было блестящее серебристое платье, отмечает издание.

Шоу-бизнес,Эдвард Эннинфул,Джейми Фокс,Леонардо ДиКаприо,
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