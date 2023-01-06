Сергей Лазарев показал, какой подарок получил от матери в новогодние праздники

Певец Сергей Лазарев опубликовал новый снимок в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Он рассказал подписчикам о подарке, который получил от матери в новогодние праздники.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Мамулька связала мне шарф», — прокомментировал снимок певец и отметил свою маму Валентину Викторовну Лазареву.

соцсети

Ранее артист рассказывал, как в детстве не дождался подарка от Деда Мороза. Сергей Лазарев вспомнил, как мечтал получить от Деда Мороза санки, однако в новогоднюю ночь уснул, не дождавшись вручения презента.

Напомним, что Сергей Лазарев родился в семье Вячеслава Юрьевича Лазарева и Валентины Викторовны Лазаревой. Когда Сергей был маленьким, его родители развелись. Мать в одиночку воспитывала Сергея, а также его старшего брата Павла.