Сергей Лазарев показал, какой подарок получил от матери в новогодние праздники

Певец Сергей Лазарев опубликовал новый снимок в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Он рассказал подписчикам о подарке, который получил от матери в новогодние праздники.
«Мамулька связала мне шарф», — прокомментировал снимок певец и отметил свою маму Валентину Викторовну Лазареву.
Ранее артист рассказывал, как в детстве не дождался подарка от Деда Мороза. Сергей Лазарев вспомнил, как мечтал получить от Деда Мороза санки, однако в новогоднюю ночь уснул, не дождавшись вручения презента.
Напомним, что Сергей Лазарев родился в семье Вячеслава Юрьевича Лазарева и Валентины Викторовны Лазаревой. Когда Сергей был маленьким, его родители развелись. Мать в одиночку воспитывала Сергея, а также его старшего брата Павла.
В 2022 году Валентина Лазарева стала героиней программы «Секрет на миллион». Она призналась, что не вышла замуж во второй раз, потому что мужчины, по ее мнению, не любят женщин с сильным характером, как у нее.