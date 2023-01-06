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19 минут назад

Кристина Асмус поздравила с 9-летием дочь от Гарика Харламова

Газета.Ru

Актриса Кристина Асмус опубликовала новый пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она поздравила с 9-летием дочь Анастасию. Знаменитость пожелала своему ребенку быть счастливой. Праздник Кристина Асмус и ее дочь отмечают в Дубае.

Кристина Асмус поздравила с 9-летием дочь от Гарика Харламова
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Ты такая взрослая, такая разная, такая крутая. Восхищаюсь тобой, моя нежная девочка. Настюша моя, как же я люблю твое имя! Когда кто-то представляется Настей, у меня сердце колотится. Ты очень красивый человек! Я люблю тебя! Будь счастлива, наше сокровище», — написала Асмус.

Подписчики актрисы присоединились к поздравлениям. Многие артисты написали свои пожелания для Анастасии в комментариях.

«С днем рождения доченьки», — написала актриса Лиза Арзамасова.

«С днем рождения нашу бесподобную королевишну! Пусть мир ей всегда улыбается, дарит солнышко и все самое лучшее», — прокомментировал юморист Андрей Аверин.

Напомним, что Кристина Асмус стала мамой в 2014 году. Она родила дочь Анастасию от юмориста Гарика Харламова, за которого вышла замуж в 2013 году. В 2020 году знаменитости расстались. Недавно в соцсетях Кристина Асмус призналась, что до сих пор живет в одном доме с бывшим мужем. Актриса заявила, что комик «угрозами» запретил ей съезжать.

Ранее Кристина Асмус рассказала, из-за кого встречала Новый год в Дубае.

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