Кристина Асмус поздравила с 9-летием дочь от Гарика Харламова

Актриса Кристина Асмус опубликовала новый пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она поздравила с 9-летием дочь Анастасию. Знаменитость пожелала своему ребенку быть счастливой. Праздник Кристина Асмус и ее дочь отмечают в Дубае .

«Ты такая взрослая, такая разная, такая крутая. Восхищаюсь тобой, моя нежная девочка. Настюша моя, как же я люблю твое имя! Когда кто-то представляется Настей, у меня сердце колотится. Ты очень красивый человек! Я люблю тебя! Будь счастлива, наше сокровище», — написала Асмус.

Напомним, что Кристина Асмус стала мамой в 2014 году. Она родила дочь Анастасию от юмориста Гарика Харламова, за которого вышла замуж в 2013 году. В 2020 году знаменитости расстались. Недавно в соцсетях Кристина Асмус призналась, что до сих пор живет в одном доме с бывшим мужем. Актриса заявила, что комик «угрозами» запретил ей съезжать.