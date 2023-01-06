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18 минут назад

Анастасия Решетова о многоженстве: спасает от измен

runews24.ru

Решетова начала скрывать личную жизнь после громкого расставания с рэпером Тимати. Однако иногда в социальных сетях модели появляются фото букетов или подарков, давай намеки, что за ней кто-то ухаживает.

Решетова высказалась за многоженство
Фото: Instagram (организация запрещена в России)Instagram

В сети давно ходят слухи, что Анастасия встречается с миллиардером Хасаном Джамилем. Несколько раз журналисты ловили их на совместных прогулках. Также в последнее время модель часто упоминает, что в России и ОАЭ.

Решетова приняла ислам, поклонники подозревают, что это связано с новыми отношениями модели. Недавно Анастасия рассказала про свое отношение к многоженству.

Модель объяснила, что нормально относится к многоженству, но не хочет быть в подобных отношениях. Анастасия отмечает, что не каждый мусульманин придерживается многоженства.

«Это спасает от измен на стороне, а также выравнивает ситуацию с преимуществом женского населения над мужским», - написала Решетова в личном блоге.

Анастасия опровергает роман с бизнесменом. Принятие ислама Решетова объяснила зовом сердца. Модель подчеркивает, что она никогда бы не сменила веру из-за мужчины.

Шоу-бизнес,Анастасия Решетова,Тимати,
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