В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
15 минут назад

Пропала 69-летняя звезда «Сватов»

Lenta.ru

Народная актриса России Татьяна Кравченко не пришла на свой спектакль «Гвоздь сезона, или Все билеты проданы» в Санкт-Петербурге, в котором играла одну из главных ролей. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Пропала звезда «Сватов» Татьяна Кравченко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что о пропаже 69-летней звезды сериала «Сваты» объявил актер Стас Садальский.

«Даже не знаю, что без Кравченко делать будем. Наш зритель приходит на двух звезд этого спектакля, лица которых на афише. Станиславский сказал, спектакль можно отменять лишь в едином случае – когда вперед ногами», — заключил он.

Известно, что журналисты пытались связаться со звездой вплоть до начала постановки, однако она не вышла на связь. Кроме того, предполагается, что Кравченко сильно переживала смерть своего давнего знакомого, председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова, что послужило причиной ее неявки на спектакль.

По информации издания, Кравченко на сцене заменила заслуженная артистка России Зоя Буряк. При этом зрители не заметили подмены главной героини постановки.

В июле народный артист России и звезда сериала «Сваты» Анатолий Васильев рассказал о роковой ошибке создателей проекта. По словам актера, не стоило менять режиссера первого сезона «Сватов» Юрия Морозова, который обеспечил популярность сериалу.

Шоу-бизнес,Зоя Буряк,Стас Садальский,Руслан Хасбулатов,Татьяна Кравченко,Юрий Морозов,Анатолий Васильев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители