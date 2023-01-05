Критик Соседов потребовал от Меладзе навсегда покинуть Россию

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что заслуженный артист России Валерий Меладзе должен навсегда покинуть Россию.
Так Соседов отреагировал на сообщения СМИ о том, что Меладзе якобы сказал «Героям слава» в ответ на лозунг «Слава Украине» во время корпоратива в Дубае. Он уверен, что теперь Меладзе должны объявить бойкот российские телеканалы и радиостанции.
«Ему должны объявить бойкот все концертные менеджеры. И сам он должен уехать из России. Желательно навсегда», — заявил Соседов.