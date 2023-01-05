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49 минут назад

Критик Соседов потребовал от Меладзе навсегда покинуть Россию

Газета.Ru

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что заслуженный артист России Валерий Меладзе должен навсегда покинуть Россию.

Критик Соседов потребовал от Меладзе навсегда покинуть Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так Соседов отреагировал на сообщения СМИ о том, что Меладзе якобы сказал «Героям слава» в ответ на лозунг «Слава Украине» во время корпоратива в Дубае. Он уверен, что теперь Меладзе должны объявить бойкот российские телеканалы и радиостанции.

«Ему должны объявить бойкот все концертные менеджеры. И сам он должен уехать из России. Желательно навсегда», — заявил Соседов.

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Валерий Меладзе,
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