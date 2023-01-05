Критик Соседов потребовал от Меладзе навсегда покинуть Россию

Так Соседов отреагировал на сообщения СМИ о том, что Меладзе якобы сказал «Героям слава» в ответ на лозунг «Слава Украине» во время корпоратива в Дубае. Он уверен, что теперь Меладзе должны объявить бойкот российские телеканалы и радиостанции.