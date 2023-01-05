Певица Слава отметила день рождения дочери в кругу семьи

Жизнь дочки исполнительницы песни «Я и ты» Славы полна на яркие события. Только за последние пару месяцев она вышла замуж, встретила Новый год, а сейчас празднует день рождения, передает StarHit.

Фото: Агентство «Москва» Агентство «Москва»

Наследница появилась на свет 4 января 1999 года. Блондинке исполнилось 24 года. Девушка приоткрыла завесу тайны над тем, как семья отпразднует это знаменательное событие.

«Сегодня посидим тихо-мирно за обедом. А потом — открывать подарки!», –рассказала она.