Певица Слава отметила день рождения дочери в кругу семьи

Жизнь дочки исполнительницы песни «Я и ты» Славы полна на яркие события. Только за последние пару месяцев она вышла замуж, встретила Новый год, а сейчас празднует день рождения, передает StarHit.
Наследница появилась на свет 4 января 1999 года. Блондинке исполнилось 24 года. Девушка приоткрыла завесу тайны над тем, как семья отпразднует это знаменательное событие.
«Сегодня посидим тихо-мирно за обедом. А потом — открывать подарки!», –рассказала она.
Звездная мама также поделилась фотографиями с семейного застолья. На снимках видно, что за большим столом собрались члены семьи, супруг и друзья девушки.