Пугачева не имеет прав на свои хиты

В новогоднем телеэфире зрители услышали композиции, которые ассоциируются с образом певицы Аллы Пугачевой. Некоторые уже было решили, что звезда-таки вернулась на телеканалы. Однако, как стало известно ФАН, сбежавшая артистка не имеет прав на эти песни.

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Речь, в частности, идет о композиции «Любовь, похожая на сон», которую зрители канала «Россия-1» могли слышать в исполнении певицы Полины Гагариной. Как рассказал агентству источник, авторские права на песню принадлежат композитору Игорю Николаеву и поэтессе Валерии Горбачевой. Они же получают все положенные отчисления. Сама Пугачева лишь исполняла трек, поэтому ее разрешения на повторное исполнение не требуется.

Кроме того, зрителям показали фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!», где Пугачева исполняет композицию «Мне нравится, что вы больны не мной». Однако все права на картину и звучащие в ней песни принадлежат «Мосфильму».