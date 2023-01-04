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37 минут назад

Пугачева не имеет прав на свои хиты

Елена Прошина

В новогоднем телеэфире зрители услышали композиции, которые ассоциируются с образом певицы Аллы Пугачевой. Некоторые уже было решили, что звезда-таки вернулась на телеканалы. Однако, как стало известно ФАН, сбежавшая артистка не имеет прав на эти песни.

Пугачева не имеет прав на свои хиты
Фото: РИА Новости РИА Новости

Речь, в частности, идет о композиции «Любовь, похожая на сон», которую зрители канала «Россия-1» могли слышать в исполнении певицы Полины Гагариной. Как рассказал агентству источник, авторские права на песню принадлежат композитору Игорю Николаеву и поэтессе Валерии Горбачевой. Они же получают все положенные отчисления. Сама Пугачева лишь исполняла трек, поэтому ее разрешения на повторное исполнение не требуется.

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Кроме того, зрителям показали фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!», где Пугачева исполняет композицию «Мне нравится, что вы больны не мной». Однако все права на картину и звучащие в ней песни принадлежат «Мосфильму».

Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Пугачева работает на западные спецслужбы. Он также назвал и другие имена российских знаменитостей, сотрудничающих со спецслужбами. Бородин упомянул рэп-исполнителя Моргенштерна и видеоблогера Юрия Дудя.

Шоу-бизнес,Виталий Бородин,Полина Гагарина,Алла Пугачева,Игорь Николаев,
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