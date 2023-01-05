Волочкову заметили на Мальдивах без очередного будущего мужа

Известная российская балерина Анастасия Волочкова улетела в отпуск на Мальдивы, откуда похвасталась пикантными фото. Однако у подписчиков возник резонный вопрос, куда знаменитость успела деть своего нового возлюбленного.

Фото: ТАСС ТАСС

Еще в декабре бывшая прима Большого театра хвасталась перед поклонниками своим новым партнером. Кондитера Дмитрия Волочкова представляла всем как мужчину всей своей жизни и обещала, что вскоре выйдет за него замуж. Многие фанаты обрадовались таким новостям, однако те, кто знаком с поведением артистки, все же ждали подвоха.

Теперь же откровенные фотоснимки Анастасии очевидно указывают на то, что она развлекается на островах в гордом одиночестве. В комментариях к постам пользователи социальных сетей гадают, где же знаменитость оставила своего очередного будущего мужа, пишет портал 7Дней.