Жена Газманова дала совет туристам в ОАЭ после инцидента на концерте

Певец Олег Газманов с женой Мариной улетели из ОАЭ после инцидента «политического характера» на новогоднем корпоративе в Дубае. Комментарий насчет произошедшего супруга артиста опубликовала у себя в социальной сети.

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Она поблагодарила Дубай за гостеприимство, отметив, что теперь в нем «много отдыхающих и работающих русских».

«Арабские Эмираты — это территория, где отслеживают любое недружелюбие политического либо культурного толка. Туристом сюда надо приезжать "без своего самовара", тогда все блага этой страны будут к вашим услугам», — написала Газманова.

Супруга певца еще раз поблагодарила «современную страну», добавив, что они «полетели дальше».