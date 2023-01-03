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7 минут назад

Жена Газманова дала совет туристам в ОАЭ после инцидента на концерте

Елена Прошина

Певец Олег Газманов с женой Мариной улетели из ОАЭ после инцидента «политического характера» на новогоднем корпоративе в Дубае. Комментарий насчет произошедшего супруга артиста опубликовала у себя в социальной сети.

Жена Газманова дала совет туристам в ОАЭ после инцидента на концерте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она поблагодарила Дубай за гостеприимство, отметив, что теперь в нем «много отдыхающих и работающих русских».

«Арабские Эмираты — это территория, где отслеживают любое недружелюбие политического либо культурного толка. Туристом сюда надо приезжать "без своего самовара", тогда все блага этой страны будут к вашим услугам», — написала Газманова.

Супруга певца еще раз поблагодарила «современную страну», добавив, что они «полетели дальше».

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Ранее в интернете появилось видео выступления Газманова на новогоднем корпоративе в Дубае. На записи видно, что на сцену поднялись другие зрители, которые пытались отобрать у певца микрофон и требовали, чтобы он заявил, что против спецоперации России и «за Украину». Газманов на провокацию не повелся.

Шоу-бизнес,Олег Газманов,Госдума,
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