Жена Газманова дала совет туристам в ОАЭ после инцидента на концерте

Певец Олег Газманов с женой Мариной улетели из ОАЭ после инцидента «политического характера» на новогоднем корпоративе в Дубае. Комментарий насчет произошедшего супруга артиста опубликовала у себя в социальной сети.
Она поблагодарила Дубай за гостеприимство, отметив, что теперь в нем «много отдыхающих и работающих русских».
«Арабские Эмираты — это территория, где отслеживают любое недружелюбие политического либо культурного толка. Туристом сюда надо приезжать "без своего самовара", тогда все блага этой страны будут к вашим услугам», — написала Газманова.
Супруга певца еще раз поблагодарила «современную страну», добавив, что они «полетели дальше».
Ранее в интернете появилось видео выступления Газманова на новогоднем корпоративе в Дубае. На записи видно, что на сцену поднялись другие зрители, которые пытались отобрать у певца микрофон и требовали, чтобы он заявил, что против спецоперации России и «за Украину». Газманов на провокацию не повелся.