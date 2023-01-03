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9 минут назад

Садальский: Терпеть не мог Галкина

Елена Прошина

Актер Станислав Садальский в интервью YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» признался, что всегда терпеть не мог юмориста Максима Галкина, признанного в РФ иноагентом, поэтому сейчас он даже ругать его не может.

На просьбу ведущего Вячеслава Манучарова прокомментировать отъезд Галкина из России, Садальский отреагировал отказом, сославшись на то, что сейчас юмориста все ругают.

«Я не могу ругать Галкина сейчас, потому что вы знаете мое отношение к нему. Я его терпеть не мог. Вы с ним даже разговаривали по поводу меня. Сейчас я его не могу ругать, потому что его ругают все», — сказал актер.

При этом к супруге шоумена Алле Пугачевой у него более снисходительное отношение. По словам Садальского, он понимает, почему певица так поступила.

«Пугачеву понимаю. Она как жена декабриста поехала», - добавил актер.

Напомним, Максим Галкин вместе с супругой и детьми уехал из России сразу после начала спецоперации в феврале. Артист долго отмалчивался, после чего стал нелестно отзываться о своей стране. Негативное отношение к родине и проведению СВО он неоднократно выражал на своих концертах, которые он дает в странах Европы. Известно, что сейчас шоумен с семьей проживает в Израиле.

Шоу-бизнес,Видео,Вячеслав Манучаров,Максим Галкин,Станислав Садальский,Алла Пугачева,
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