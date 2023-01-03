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53 минуты назад

Алла Пугачева рассказала, как себя чувствует в Израиле

Газета.Ru

Звезда российской эстрады Алла Пугачева, покинувшая страну, на Новы год вышла на связь из Израиля в социальной сети.

Алла Пугачева рассказала, как себя чувствует в Израиле
Фото: alla_orfey/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)alla_orfey/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

"В моем понимании счастье - это, что я сейчас ощущаю. Я свободна, я с семьей вместе. Новый год я встречаю в кругу людей, которые меня понимают, которые имеют совесть, честь и достоинство", - гласит пост Примадонны.

Ранее известный стилист Сергей Зверев раскрыл секрет преображения Аллы Пугачевой. По мнению стилиста, переезд в Израиль пошел певице на пользу.

"Сразу видно, что за последнее время Алла поправила свое здоровье. Думаю, что здесь сыграло сразу несколько факторов: климат, продукты, врачи помогли. В результате Алла стала выглядеть шикарно!" — заявил Зверев.

Также сообщалось, что исполнительница направила заявление с просьбой ликвидировать свою фирму. Фирма специализировалась на шоу-бизнесе — "АБП" организовывала концерты Примадонны и вела деятельность "Радио Алла". Фирма Пугачевой была признана банкротом. Примадонна покинула страну в конце сентября и сейчас проживает вместе с детьми в Израиле.

Шоу-бизнес,Сергей Зверев,Алла Пугачева,
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