Алла Пугачева рассказала, как себя чувствует в Израиле

Звезда российской эстрады Алла Пугачева, покинувшая страну, на Новы год вышла на связь из Израиля в социальной сети.
"В моем понимании счастье - это, что я сейчас ощущаю. Я свободна, я с семьей вместе. Новый год я встречаю в кругу людей, которые меня понимают, которые имеют совесть, честь и достоинство", - гласит пост Примадонны.
Ранее известный стилист Сергей Зверев раскрыл секрет преображения Аллы Пугачевой. По мнению стилиста, переезд в Израиль пошел певице на пользу.
"Сразу видно, что за последнее время Алла поправила свое здоровье. Думаю, что здесь сыграло сразу несколько факторов: климат, продукты, врачи помогли. В результате Алла стала выглядеть шикарно!" — заявил Зверев.
Также сообщалось, что исполнительница направила заявление с просьбой ликвидировать свою фирму. Фирма специализировалась на шоу-бизнесе — "АБП" организовывала концерты Примадонны и вела деятельность "Радио Алла". Фирма Пугачевой была признана банкротом. Примадонна покинула страну в конце сентября и сейчас проживает вместе с детьми в Израиле.