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42 минуты назад

Волочкова в образе Снегурочки развеселила пользователей сети

Мослента

Фото в костюме Снегурочки опубликовала балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Танцовщица в образе персонажа новогодних сказок развеселила пользователей сети.

Волочкова в образе Снегурочки развеселила пользователей сети
Фото: @volochkova_art@volochkova_art

На снимке танцовщица позирует в фойе подмосковного отеля с Дедом Морозом — неизвестным мужчиной, переодетым в новогоднего волшебника. Костюм Волочковой состоит из мини-юбки, кафтана, кокошника и ботильонов на высоком каблуке. Образ подобран в новогодней бело-голубой гамме.

«Смешная Снегурочка», «Длиннее, чем Дед Мороз», — написали фолловеры в комментариях. Кто-то отметил, что Волочкова часто публикует снимки в одних и тех же ботильонах, и посоветовал звезде разнообразить гардероб.

Ранее видео празднования Нового года опубликовала певица Ольга Бузова. Звезда подожгла бумажку с написанным на ней желанием и съела пепел под бой курантов.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,Анастасия Волочкова,
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