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13 часов назад

«Это подстава»: Пригожин встал на защиту поддержавшего Украину Меладзе

Вечерняя Москваиещё 3

Во время корпоратива в Дубае певец Валерий Меладзе вместе с одним из зрителей озвучил националистский лозунг в поддержку Украины. Его поступок попал на видео, которое быстро разошлось по Сети.

«Это подстава»: Пригожин встал на защиту Меладзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автор ролика попросил артиста поприветствовать свою жену и после сказал «Слава Украине». Певец продолжил лозунг.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин встал на защиту Меладзе, коротко прокомментировав произошедшее.

— Это подстава, — сказал он Пятому каналу.

Сам Валерий Меладзе пока никак не прокомментировал инцидент.

Политолог Сергей Марков прокомментировал видео, которое появилось в Сети, где Меладзе произносит на камеру украинский лозунг. Он считает, что теперь артиста в России будут бойкотировать.

Сенатор Елена Афанасьева предложила лишить Меладзе российского гражданства после его скандального высказывания про Украину и слов в поддержку ВСУ.

На том же выступлении в Дубае в похожей ситуации оказался и певец Олег Газманов, которого нетрезвые мужчины пытались спровоцировать на громкое заявление. Но музыкант не повелся на провокацию и отказался давать им какие-либо комментарии по поводу конфликта на Украине.

Шоу-бизнес,Олег Газманов,Елена Афанасьева,Иосиф Пригожин,Валерий Меладзе,Сергей Марков,
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