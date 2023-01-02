Меладзе продолжил фразу «Слава Украине» на корпоративе

Российский певец Валерий Меладзе на одном из корпоративов продолжил фразу «Слава Украине», сообщает SHOT. Отмечается, что появившееся в сети видео могло быть снято в Дубае.

Фото: ТАСС ТАСС

На кадрах певец общался с поклонником, после чего тот обратился к артисту со словами «Слава Украине». Меладзе, убрав микрофон, ответил собеседнику короткой фразой и уже в микрофон добавил: «Тс-с».

«Героям... О, красавчик! Обожаю тебя», — одобрительно отреагировал поклонник. Сразу после этого Меладзе сообщил гостям, что он «вне политики».

Прозвучавшая из уст Меладзе фраза звучит неразборчиво в ролике. Вместе с тем ряд Telegram-каналов, основываясь на видео и реакции собеседника артиста, сделал вывод, что тот сказал «Героям слава». Сам певец на момент выхода материала кадры публично не прокомментировал.