В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
35 минут назад

Меладзе продолжил фразу «Слава Украине» на корпоративе

Lenta.ruиещё 1

Российский певец Валерий Меладзе на одном из корпоративов продолжил фразу «Слава Украине», сообщает SHOT. Отмечается, что появившееся в сети видео могло быть снято в Дубае.

Меладзе продолжил фразу «Слава Украине» на корпоративе
Фото: ТАССТАСС

На кадрах певец общался с поклонником, после чего тот обратился к артисту со словами «Слава Украине». Меладзе, убрав микрофон, ответил собеседнику короткой фразой и уже в микрофон добавил: «Тс-с».

«Героям... О, красавчик! Обожаю тебя», — одобрительно отреагировал поклонник. Сразу после этого Меладзе сообщил гостям, что он «вне политики».

Прозвучавшая из уст Меладзе фраза звучит неразборчиво в ролике. Вместе с тем ряд Telegram-каналов, основываясь на видео и реакции собеседника артиста, сделал вывод, что тот сказал «Героям слава». Сам певец на момент выхода материала кадры публично не прокомментировал.

У Газманова произошел конфликт с гостями вечеринки в Дубае

Ранее в Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором мужчины на вечеринке в Дубае требуют от Олега Газманова негативно высказаться о российской спецоперации на Украине. Артист на кадрах попросил «дать ему отдохнуть».

Шоу-бизнес,Олег Газманов,Валерий Меладзе,
25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители