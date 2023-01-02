Ивлеева поделилась планами на личную жизнь

Российская телеведущая и популярный блогер Анастасия Ивлеева приняла участие в реалити-шоу «Сердце Ивлеевой», чтобы найти свою вторую половину. Финальный выпуск проекта пришелся на 30 декабря, и телезрители узнали, кто же в итоге стал новым избранником Анастасии. Однако в своих социальных сетях она намекнула, что не собирается строить отношения с победителем шоу, передает 5-tv.ru.

Издание подчеркнуло, что будущее пары, которая нашла друг друга на передаче «Сердце Ивлеевой», остается весьма смутным.

Ранее телезвезда Анастасия Ивлеева вышла замуж за рэпера Элджея, но их брак не сложился. Телеведущая решила попытать счастья в реалити-шоу «Сердце Ивлеевой», победитель которого должен был стать ее новым возлюбленным. Финальный выпуск зрители смогли посмотреть 30 декабря.

Победителем реалити-шоу стал 29-летний Алексей Зловедов, работающий моделью. Однако его совместное будущее с Ивлеевой остается под вопросом: существует вероятность, что Анастасия не будет строить отношения с молодым человеком за пределами съемочной площадки.

В своих социальных сетях Ивлеева предупредила, что «в первый и последний раз» дает комментарий на тему шоу и своей личной жизни.