Юлия Меньшова рассказала о новогодней традиции своей семьи

Актриса, ведущая и продюсер Юлия Меньшова рассказала о семейной традиции, которую придумал ее отец, режиссер Владимир Меньшов. Новогодний обычай зародился еще до рождения артистки.
По словам звезды, в Новый год они со всеми членами семьи садятся за стол и обсуждают события, которые с ними произошли за это время. Рассказывать можно все, чем хочется поделиться. Именно так семья Меньшовых подводит итоги года.
«Потом нас в семье стало трое, потом я вышла замуж, потом родились мои дети, а традиция так и осталась», — написала она в своем Telegram-канале.
Однако в последние годы дети артистки выросли, и количество событий в жизни у каждого увеличилось. Поэтому они садятся за стол за полтора часа до наступления нового года и еле успевают до курантов.