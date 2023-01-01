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52 минуты назад

Юлия Меньшова рассказала о новогодней традиции своей семьи

Слово и Дело

Актриса, ведущая и продюсер Юлия Меньшова рассказала о семейной традиции, которую придумал ее отец, режиссер Владимир Меньшов. Новогодний обычай зародился еще до рождения артистки.

Юлия Меньшова рассказала о новогодней традиции своей семьи
Фото: ТАССТАСС

По словам звезды, в Новый год они со всеми членами семьи садятся за стол и обсуждают события, которые с ними произошли за это время. Рассказывать можно все, чем хочется поделиться. Именно так семья Меньшовых подводит итоги года.

«Потом нас в семье стало трое, потом я вышла замуж, потом родились мои дети, а традиция так и осталась», — написала она в своем Telegram-канале.

Однако в последние годы дети артистки выросли, и количество событий в жизни у каждого увеличилось. Поэтому они садятся за стол за полтора часа до наступления нового года и еле успевают до курантов.

Шоу-бизнес,Владимир Меньшов,Юлия Меньшова,
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